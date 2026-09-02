АНБ США озаботилось ИИ

АНБ хочет получить доступ ко «всем» моделям ИИ Заместитель директора Агентства национальной безопасности (АНБ) США заявил 27 августа 2026 года, что ведомство хочет получить доступ к моделям ИИ на коммерческом рынке и ведет активные переговоры с ведущими разработчиками в рамках выполнения новых директив Белого дома в отношении этой технологии.
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