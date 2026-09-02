Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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АНБ США озаботилось ИИ

АНБ США озаботилось ИИ

   АНБ хочет получить доступ ко «всем» моделям ИИ Заместитель директора Агентства национальной безопасности (АНБ) США заявил 27 августа 2026 года, что ведомство хочет получить доступ к моделям ИИ на коммерческом рынке и ведет активные переговоры с ведущими разработчиками в рамках выполнения новых директив Белого дома в отношении этой технологии.

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