Город помнит: «РКС-Петрозаводск» украшают Петрозаводск к 9 Мая

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» продолжает украшать город ко Дню Победы: на здании водоочистных сооружений установили тематические баннеры, а работники административного здания АО «ПКС-Водоканал» оформили окна портретами Героев.
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