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Военкор Коц отказался комментировать попытку неизвестного угрожать его жене

Военкор Коц отказался комментировать попытку неизвестного угрожать его жене

Военкор Александр Коц отказался комментировать происшествие с попытками угроз его супруге в Москве. В беседе с «360» журналист добавил, что не обладает информацией о том, что злоумышленника уже задержали.

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