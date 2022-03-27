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В Германии предрекли подорожание хлеба до 10 евро за буханку

В Германии предрекли подорожание хлеба до 10 евро за буханку

Ассоциация фермеров Германии заявила о грядущем скачке стоимости продуктов питания. Из-за антироссийских санкций выросли цены на энергию, топливо, удобрения и многие другие необходимые в сельском хозяйстве ресурсы, пишет немецкое издание Focus.

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