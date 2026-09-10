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Царьград

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15-летнего мигранта засунули в класс к 12-летним, это обернулось бедой

15-летнего мигранта засунули в класс к 12-летним, это обернулось бедой

Скандал разгорелся в одной из школ Краснодарского края. В одной из школ Краснодара мать шестиклассника пожаловалась на конфликты после зачисления в класс 15-летнего подростка из сирийской семьи.

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