15-летнего мигранта засунули в класс к 12-летним, это обернулось бедой

Скандал разгорелся в одной из школ Краснодарского края. В одной из школ Краснодара мать шестиклассника пожаловалась на конфликты после зачисления в класс 15-летнего подростка из сирийской семьи.
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