Депутат внес в Госдуму законопроект о ежегодной дополнительной выплате для определенных специалистов

Глава СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов совместно с представителем партии Александром Бабаковым внесли в Думу законопроект о ежегодной дополнительной выплате для учителей, медиков, ученых, работников культуры.
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