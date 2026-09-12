Где бензин: в Петербурге жалуются на нехватку топлива, но пока все под контролем

В социальных сетях снова начали появляться ролики с невероятными очередями у АЗС. Ситуация пока не напоминает летнюю, власти держат ситуацию под контролем, но проблема может пойти дальше.
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