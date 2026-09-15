❗️Имущество лиц, помогавших ВСУ и ГУР Украины, национализировали в Севастополе Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что речь идёт о компаниях и людях, которые оказывали помощь ВСУ и ГУР Украины, передавали сведения о российских военных объектах или финансировали украинские вооружённые формирования.