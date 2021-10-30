Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой смертельной пандемии

Герман БергПолитикаГлава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой смертельной пандемии Он заявил, что с точки зрения биологии распространение такого вируса является несомненным.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSergeyНикакого доверия к Всемирной Организации Здравоохранения и к его главе быть не может, потому, что до сих пор не признан Спутник-V, как наиболее действенная и надёжная вакцина в Мире! Это значит, что ВОЗ и его глава содействуют распостранению опасных вирусов по планете!Комментировать
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