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Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой смертельной пандемии

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой смертельной пандемии

Он заявил, что с точки зрения биологии распространение такого вируса является несомненным.

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Sergey
Никакого доверия к Всемирной Организации Здравоохранения и к его главе быть не может, потому, что до сих пор не признан Спутник-V, как наиболее действенная и надёжная вакцина в Мире! Это значит, что ВОЗ и его глава содействуют распостранению опасных вирусов по планете!

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