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Царьград

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Пушков: Макрон может стать первым президентом Франции, покинувшим пост досрочно

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Комментарии
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Амара Карпова
Скорей бы убрали этого петуха🐓😂
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