Токен Avalanche, AVAX лидирует среди конкурентов Ethereum в экосистеме Layer-1. За последний месяц экосистемы блокчейнов считающиеся конкурентами Ethereum, добилась прироста своих собственных токенов более чем на 100% по сравнению с ростом Ethereum на 22%.
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