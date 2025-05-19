В Госдуму внесли законопроект о прибавке к пенсии за всех иждивенцев

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил отменить ограничение по числу нетрудоспособных иждивенцев, за которых начисляются выплаты к страховой пенсии.
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