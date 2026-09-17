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Около 400 дронов уничтожено и подавлено в Запорожской области за сутки - губернатор

Около 400 дронов уничтожено и подавлено в Запорожской области за сутки - губернатор

Над территорией Запорожской области военнослужащими Армии России и сводными мобильными огневыми группами за прошедшие сутки уничтожено и подавлено около 400 дронов противника, направленных на объекты гражданской инфраструктуры.

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