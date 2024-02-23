Овечкин повторил достижение Сан-Луи, Халла и Гончара в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон "Кэпиталз" Александр Овечкин продлил свою результативную серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и повторил редкое достижение среди игроков в возрасте 38 лет и старше.
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