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Царьград

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Офтальмологи Уфы спасли зрение мужчины после травмы глазного яблока гвоздём

Офтальмологи Уфы спасли зрение мужчины после травмы глазного яблока гвоздём

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о спасении зрения пациента в Уфе. Офтальмологи успешно удалили гвоздь из глазного яблока и провели замену хрусталика, вернув мужчине зрение после травмы, полученной во время ремонтных работ.

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