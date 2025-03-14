Офтальмологи Уфы спасли зрение мужчины после травмы глазного яблока гвоздём

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о спасении зрения пациента в Уфе. Офтальмологи успешно удалили гвоздь из глазного яблока и провели замену хрусталика, вернув мужчине зрение после травмы, полученной во время ремонтных работ.