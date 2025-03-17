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´Вера пришла неожиданно´: сотрудничество государства, общества и церкви помогает рождаться маленьким белорусам.

´Вера пришла неожиданно´: сотрудничество государства, общества и церкви помогает рождаться маленьким белорусам.

´Дочь пришла в непростой период и принесла столько тепла, света и любви!´ - не скрывает материнского счастья витебчанка в социальных сетях Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства ´Покров´.

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