Рекламные агентства изменят договоры с блогерами на случай признания иноагентами

По данным РБК, после принятия законопроекта о запрете рекламы на ресурсах иноагентов рекламные агентства начнут включать в договоры с блогерами условия об одностороннем расторжении контрактов в случае включения их в реестр Минюста.
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