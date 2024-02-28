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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Рекламные агентства изменят договоры с блогерами на случай признания иноагентами

Рекламные агентства изменят договоры с блогерами на случай признания иноагентами

По данным РБК, после принятия законопроекта о запрете рекламы на ресурсах иноагентов рекламные агентства начнут включать в договоры с блогерами условия об одностороннем расторжении контрактов в случае включения их в реестр Минюста.

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