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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Европейский гимнастический союз рассмотрит вопроса по использованию флага России на турнирах 28 июля

Внеочередное заседание генассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), посвященное вопросу использования российских национальных символов на турнирах, намечено на 28 июля.

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