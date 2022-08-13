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Ярмарка торгволи услугами в Пекине привлекла 134 учреждения со всего мира

Ярмарка торгволи услугами в Пекине привлекла 134 учреждения со всего мира

В общей сложности 134 финансовых учреждения и предприятия из Китая и из-за рубежа зарегистрировались на тематическую выставку финансовых услуг на предстоящей в этом году Китайской международной ярмарке торговли услугами (CIFTIS), передает 12 августа агентство Синьхуа Тематическая выставка финансовых услуг, занимающая выставочную площадь более 14 000 квадратных метров и посвященная шести темам, включая цифровые финансы, будет проходить онлайн и оффлайн с 1 по 5 сентября в парке Шоуган в Пекине.

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