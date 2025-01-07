Отключение монетизации у ряда соцсетей, блокировка других, сложность денежных переводов между странами, уход иностранных рекламодателей, сокращение маркетинговых бюджетов — кошмар многих блогеров.
Привыкшие жить за счёт видеоблогов «ютуберы» могут оказаться перед необходимостью искать работу
Комментарии
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Navigator56R ВладиМир
За те бабки, которые эти "блохеры" гребли годами, можно было прикупить какой-нибудь заводик и в ус не дуть, даже если весь инет отключат... Однако, что бы сообразить, что доходы такого уровня не вечные и доходы нужно диверсифицировать - нужны мозги, которых у "блохеров" у большинства "певичек" обоих гендерных принадлежностей, как кот наплакал...
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7 час.
Navigator56R ВладиМир
Куда идти работать??? Кроме как нести дичь на камеру - они ничего не умеют...
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7 час.
ПавелЗзаварзин
Эту сволочь нужно выжигать калёным железом! Бездельники! Всех дворниками работать или ассенизаторами.
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1 час.
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