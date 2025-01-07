Привыкшие жить за счёт видеоблогов «ютуберы» могут оказаться перед необходимостью искать работу

Navigator56R ВладиМир

За те бабки, которые эти "блохеры" гребли годами, можно было прикупить какой-нибудь заводик и в ус не дуть, даже если весь инет отключат... Однако, что бы сообразить, что доходы такого уровня не вечные и доходы нужно диверсифицировать - нужны мозги, которых у "блохеров" у большинства "певичек" обоих гендерных принадлежностей, как кот наплакал...