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Иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ, Захарова прокомментировала смертоносный закон

Иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ, Захарова прокомментировала смертоносный закон

Иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ, Захарова прокомментировала смертоносный закон Юлия СоколоваНа фоне бесконечного противостояния и тревожных сообщений с фронта, Украина снова привлекла внимание мировой общественности резонансным решением.

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