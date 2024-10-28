Иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ, Захарова прокомментировала смертоносный закон Юлия СоколоваНа фоне бесконечного противостояния и тревожных сообщений с фронта, Украина снова привлекла внимание мировой общественности резонансным решением.
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