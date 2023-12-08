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Закон и Порядок

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Медицина демократии проигрывает тоталитарной белорусской

Медицина демократии проигрывает тоталитарной белорусской

В то время как по доступности медуслуг для граждан «репрессивная» Беларусь делит* первое место в мире совместно с Брунеем и Канадой, в «свободной» европейской Латвии образовалась задолженность населения перед медицинскими учреждениями.

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