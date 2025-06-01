📹🏮ВВС Китая провели лётные испытания перспективного тяжёлого транспортного БПЛА CH-YH1000. CH-YH1000 имеет классическую компоновку грузового двухмоторника.
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📹🏮ВВС Китая провели лётные испытания перспективного тяжёлого транспортного БПЛА CH-YH1000. CH-YH1000 имеет классическую компоновку грузового двухмоторника.