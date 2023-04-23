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Наместников сделал передачу в матче с «Вегасом», у него 0+2 в 3 играх плей-офф

Наместников сделал передачу в матче с «Вегасом», у него 0+2 в 3 играх плей-офф

Владислав Наместников сделал голевую передачу в третьем матче с «Вегасом» (4:5 ОТ, 1-2). На 60-й минуте форвард «Виннипега» ассистировал Адаму Лаури, который сравнял счет (4:4) и перевел игру в овертайм в рамках серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

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