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В Верхнеуслонском районе прошли проверки участковых избирательных комиссий

В Верхнеуслонском районе прошли проверки участковых избирательных комиссий

В рамках работы по организации выборов Президента Российской Федерации, которые проходят 15-17 марта, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов провел осмотр участковых избирательных комиссий подведомственного Верхнеуслонского района республики.

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