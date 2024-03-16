В Верхнеуслонском районе прошли проверки участковых избирательных комиссий

В рамках работы по организации выборов Президента Российской Федерации, которые проходят 15-17 марта, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов провел осмотр участковых избирательных комиссий подведомственного Верхнеуслонского района республики.
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