Российский голкипер Бобровский признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»

Российский голкипер Сергей Бобровский, выступающий за хоккейный клуб США «Флорида Пантерз», признан первой звездой в первом матче серии финала Кубка Стэнли 2024 года, где «Флорида» встретилась с канадской командой «Эдмонтон Ойлерз».
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