В Татарстане семьи погибших в Курской области военных получат 2 млн рублей

В Татарстане члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Курской области подразделений Вооруженных Сил Украины, получат единовременные выплаты в размере 2 млн рублей.
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