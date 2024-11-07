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В Татарстане семьи погибших в Курской области военных получат 2 млн рублей

В Татарстане члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Курской области подразделений Вооруженных Сил Украины, получат единовременные выплаты в размере 2 млн рублей.

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