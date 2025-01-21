Трамп заявил, что не допустил бы украинский конфликт

REUTERS/Rebecca Cook Президент США Дональд Трамп, выступая на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне на параде в честь своей инаугурации, заявил, будто будь он главой Белого дома в 2021–2024 годах, украинский конфликт бы не произошел.
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