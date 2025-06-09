В ходе протестов в Лос-Анджелесе мотоциклисты ранили двоих полицейских

По меньшей мере двое стражей порядка пострадали в результате наезда мотоциклистов во время протестов в американском городе Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния), сообщило управление местной полиции.
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