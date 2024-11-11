Царствие Небесное тебе: SHAMAN выразил соболезнования по поводу кончины пресс-секретаря Коробкова-Землянского

SHAMAN высказался о внезапной кончине своего пресс-секретаря Коробкова-Землянского Фото: из открытых источников Накануне стало известно, что в возрасте 40 лет скончался пресс-секретарь Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN.
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