Страсти по крему. Дерматолог развенчала мифы о солнцезащитной косметике

Солнцезащитные кремы и спреи выходят на первый план в летнюю жару. Сегодня все знают, что нужны они в том числе и для защиты от рака кожи, который может развиться из-за агрессивного воздействия ультрафиолета.
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