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Царьград

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Минское «Динамо» впервые в сезоне победило в гостях, обыграв «Шанхай»

Минское «Динамо» впервые в сезоне победило в гостях, обыграв «Шанхай»

Минское «Динамо» обыграло «Шанхайских Драконов» со счетом 3:2, одержав первую выездную победу в сезоне и прервав семиматчевую серию соперника с набранными очками.

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