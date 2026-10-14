В Сосновском районе владелица из Еманжелинска не привела в порядок заброшенный участок площадью 3,5 гектара, который продолжает зарастать сорняками и кустарником, и по решению мирового судьи в августе получила второй штраф — 30 тысяч рублей.
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А что в России только одна женщина запустила в бесхозное состояние свой участок земли??? Подобный факт позволит очень крупно пополнять казну деньгами. Это отличный момент для бюджета страны.