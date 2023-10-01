Всегда готовы!!! Как пионеры

Сатановский "настоящий полковник" и должен понимать, что в первую очередь уничтожаются платформы с ядерным оружием, а потом их идеологические центры!

ДС

Димитрий Степанов

Вот все эти советы, куда входит Сатановский, никакие не советы, а филиалы психиатрички. И содержатся в них самые опасные бесноватые. С ними даже спорить не надо - надо уколоть, что б забылся.