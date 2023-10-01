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Закон и Порядок

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Всегда готовы!!! Как пионеры

Всегда готовы!!! Как пионеры

Сатановский заявил, что Россия нанесёт ядерные удары по США и Великобритании Известный российский политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока», член общественного совета при Минобороны РФ Евгений Сатановский завил, что рано или поздно ВС РФ будут вынуждены нанести ядерные удары по военным объектам Запада.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Сатановский &quot;настоящий полковник&quot; и должен понимать, что в первую очередь уничтожаются платформы с ядерным оружием, а потом их идеологические центры!
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1 д.
Людмила Палкина
По пентагону!
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1 д.
ДС
Димитрий Степанов
Вот все эти советы, куда входит Сатановский, никакие не советы, а филиалы психиатрички. И содержатся в них самые опасные бесноватые. С ними даже спорить не надо - надо уколоть, что б забылся.
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1 д.

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