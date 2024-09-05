В городах и районах Татарстана прошли Дни избирателя

В преддверии голосования на выборах в Госсовет РТ в республике прошли Дни избирателя. Члены избирательных комиссий встретились с избирателями, ответили на вопросы о выборах и пригласили молодежь на голосование.
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