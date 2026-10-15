@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); На этапе велогонки Jingxi — Bama протяжённостью 212,3 км первым финишировал Милан Фретин из команды Cofidis с результатом 4:31:55.
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