ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, “незаменимый” и “ценнейший” иностранный специалист из Азербайджана Натиг Джафар оглы Гусейнов с 2022 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
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Свежие комментарии
- Почему у них полу...
- Почему у них полу...
- Мигранты покупали...
Суд принял правосудное решение и не стал устраивать показательное выступление. Он гражданин РФ,характеристики хорошие и его трех детей кормить ни кто не будет,помогает на благотворительность детскому фонду,СВО! Кто возмущается помогает детям? Без акцизов сигареты,так не курите и не покупаете вредные для здоровья вещи,а пусть органы пресекают как попадают без акцизные товары в торговые сети.
Г- н Краснов, когда Вы наведите порядок в своем ведомстве?! Куда смотрит Генпрокуратура и Верховный суд- сколько еще продажные судьи будут « править бал», набивая карманы и препятствуя правосудию над всякими мерзостями?!
А что за судьи трудятся в басманном суде и чем они руководствуются всячески покровительствуя мигрантам и столь же безжалостно относясь к русским.? Надеюсь придёт время когда с этими проблемами разберутся те,кому таки дорога Россия
В судах у нас дискриминация русских по национальному признаку, заявление написать некому, у нас нет диаспоры, без заявления наши правоохранительные органы нарушений законов в упор не видят.
У этого Гусейнова здоровых дееспособных родственников нет. Ну все там просто при смерти. Один он, бедолага, всех тянет-потянет, вытянуть не может. Вот как при таком списке обременений, висящих на этом ИПешнике, ему не посочувствовать((( Был бы наш Иванов, за взятку уже огрёб бы лет 8, но его не жалко, пусть чтит законы. Тьфу, опротивели уже эти истории.
И эти продажные бесчестные мрази в судейских мантиях требуют, чтобы к ним обращались "ваша честь"?... Да пошли бы они на хер!...
Где это видано,где это слыхано- условка!Сразу предложил взятку,потому,что всегда работало.У судьи Басманного суда какая фамилия?Или диаспора хорошо работает-этого условно,этому ай я-яяй...
Какой беззубый у нас для мигрантов Басманный суд!но беспощадный к другим представителям Российского государства- Почему не вызывает интереса его деятельность у Прокуратуры Москвы и у Коллегии судей Москвы??