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Порядок, государство

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Ледяная рана. Раскрыта тайна Кровавого водопада в Антарктиде

И вот теперь учёным, возможно, удалось определить происхождение этой аномалии. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и их коллеги проанализировали 167 проб воды, льда, осадка и воздуха из окрестностей Кровавого водопада и более широкой территории бесснежных антарктических долин.

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