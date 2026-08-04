Ледяная рана. Раскрыта тайна Кровавого водопада в Антарктиде

И вот теперь учёным, возможно, удалось определить происхождение этой аномалии. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и их коллеги проанализировали 167 проб воды, льда, осадка и воздуха из окрестностей Кровавого водопада и более широкой территории бесснежных антарктических долин.