Ледяная рана. Раскрыта тайна Кровавого водопада в Антарктиде

И вот теперь учёным, возможно, удалось определить происхождение этой аномалии. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и их коллеги проанализировали 167 проб воды, льда, осадка и воздуха из окрестностей Кровавого водопада и более широкой территории бесснежных антарктических долин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии