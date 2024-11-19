Ким Чен Ын встретился с главой Минприроды России

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в понедельник встретился с российским министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, который прибыл в Пхеньян для участия в переговорах в рамках межправительственной комиссии России и КНДР по торгово-экономическому сотрудничеству.
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