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Ким Чен Ын встретился с главой Минприроды России

Ким Чен Ын встретился с главой Минприроды России

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в понедельник встретился с российским министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, который прибыл в Пхеньян для участия в переговорах в рамках межправительственной комиссии России и КНДР по торгово-экономическому сотрудничеству.

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