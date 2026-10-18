“President Trump’s top aides offered sharply different explanations this weekend of his Russian diesel deal amid a barrage of bipartisan criticism calling the move a gift to Russia,” Axios reports.
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