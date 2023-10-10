Собянин рассказал, как стать участником проекта «Московская техническая школа»

Обучение могут пройти все специалисты промышленных предприятий Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что число курсов в «Московской технической школе» (МТШ) в 2023 году выросло больше чем в два раза.
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