РБК: бизнес предложил систему "Знай своего мигранта"

Российские бизнесмены внесли предложения по урегулированию сферы миграции, пишет РБК. По информации издания, бизнес предлагает контролировать мигрантов с помощью цифровых сервисов, снятия ограничений для межрегионального найма и софинансирования ДМС.
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