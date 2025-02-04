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РБК: бизнес предложил систему "Знай своего мигранта"

РБК: бизнес предложил систему "Знай своего мигранта"

Российские бизнесмены внесли предложения по урегулированию сферы миграции, пишет РБК. По информации издания, бизнес предлагает контролировать мигрантов с помощью цифровых сервисов, снятия ограничений для межрегионального найма и софинансирования ДМС.

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