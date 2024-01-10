В ЕС назвали самую важную систему вооружения в арсенале ВСУ

Глава МИД Норвегии Эйде назвал NASAMS самой важной системой на вооружении ВСУ Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS норвежского производства являются самыми важными системами, находящимися в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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