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В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за грозы

В связи с предупреждением о шторме в Москве рекомендовали закрыть летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщает интернет-издание «МИР 24».

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