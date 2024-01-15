Латвийский журналист: Стратегия Эстонии по Украине даёт нам чёткое видение будущего

Латвийское общество хорошо осведомлено об инициативе Эстонии, направленной на то, чтобы побудить западные страны выделить 0,25 процента своего валового внутреннего продукта (ВВП) в качестве военной поддержки Украине, сообщает новостная программа эстонского национального телерадиовещания.
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