Юань впервые обошел евро в расчетах через SWIFT

Юань впервые в истории обошел евро и стал второй основной валютой в мировой торговле. В сентябре доля национальной валюты Китайской Народной Республики в расчетах через международную межбанковскую систему SWIFT выросла до 5,8%.
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