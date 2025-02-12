Лучшим ученым в Татарстане стал доцент КФУ Михаил Варфоломеев

Лучшего ученого года выбрали в Татарстане. Им стал Михаил Варфоломеев. Вместе с командой они разработали технологии, которые позволяют сделать добычу нефти более простой, дешевой и экологически чистой даже в самых труднодоступных месторождениях.
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