И где всё это хранить?! Много прекрасных идей для хранения всего-чего-угодно. И красиво, и удобно

Рада приветствовать всех, заглянувших на мой канал! Сколько бы коробов и коробочек для хранения вы ни покупали, всегда найдётся ещё целая куча мелочей, которые никак не удаётся спрятать так, чтобы и глаза не мозолили, и всегда были под рукой.