Сам себе мастер
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Сам себе мастер

162 511 подписчиков

И где всё это хранить?! Много прекрасных идей для хранения всего-чего-угодно. И красиво, и удобно

И где всё это хранить?! Много прекрасных идей для хранения всего-чего-угодно. И красиво, и удобно

Рада приветствовать всех, заглянувших на мой канал! Сколько бы коробов и коробочек для хранения вы ни покупали, всегда найдётся ещё целая куча мелочей, которые никак не удаётся спрятать так, чтобы и глаза не мозолили, и всегда были под рукой.

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