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Новости УрФО

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Врач Кондрахин проясняет осложнения в заболевании фигуриста Романа Костомарова

Врач Кондрахин проясняет осложнения в заболевании фигуриста Романа Костомарова

На фоне госпитализации прославленного фигуриста Романа Костомарова с тяжелым воспалением легких врач-терапевт Андрей Кондрахин счел необходимым разъяснить возможные… Врач Кондрахин проясняет осложнения в заболевании фигуриста Романа Костомарова .

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