Едят мясо, лечат зубы, на них тратят сотни тысяч рублей: сладкая жизнь террористов из «Крокуса» возмутила Бастрыкина

Повезло! Гречку клевал. А мы в конце 80-х овёс жрали ,а потом по вечерам иго-го-шнили... и гарцевали на плацу...

ТОЛЬКО УБИВАТЬ КАК БЕШЕННЫХ СОБАК И ШАКАЛОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧЕРНОЖОПОГО МИГРАНТА ЧУРКИ БАСМАЧА ИСЛАМИСТА И ИХНИХ МУФТИЙ КАК ВОЖДЕЙ И КОМАНДИРОВ ТЕРРОРИСТОВ вреда не будет только польза даже чуркистану там они не нужны

Лия Гарифулина Гуркина

Нас уверяли после теракта в крокусе, что заключённые сами будут требовать смертельного приговора. Такие якобы, суровые условия в тюрьмах. А оказывается, у них там санаторий! С лечебным питанием,молочко, творожок,сметанка,прогулками, врачами, психиаторами. А если надо, то и в обычную больницу могут положить. Читала статью, как сказку. Это правда для террористов- пожизненников условия??? Снимаю шляпу....