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Свежие комментарии

  • Олег Aзаров
    Если у руля страны встанут такие руководители как Белоусов и Бастрыкин, то хрен всему Западу!!! А пока у руля сидит п...Мы разрушили СССР...
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Едят мясо, лечат зубы, на них тратят сотни тысяч рублей: сладкая жизнь террористов из «Крокуса» возмутила Бастрыкина

Едят мясо, лечат зубы, на них тратят сотни тысяч рублей: сладкая жизнь террористов из «Крокуса» возмутила Бастрыкина

На днях глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Повезло! Гречку клевал. А мы в конце 80-х овёс жрали ,а потом по вечерам иго-го-шнили... и гарцевали на плацу...
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4 час.
виктор климахин
ТОЛЬКО  УБИВАТЬ   КАК  БЕШЕННЫХ  СОБАК  И  ШАКАЛОВ   ДО  ПОСЛЕДНЕГО   ЧЕРНОЖОПОГО  МИГРАНТА   ЧУРКИ   БАСМАЧА   ИСЛАМИСТА   И  ИХНИХ  МУФТИЙ   КАК  ВОЖДЕЙ  И  КОМАНДИРОВ  ТЕРРОРИСТОВ  вреда  не  будет  только  польза   даже  чуркистану   там  они  не нужны
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2 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Нас уверяли после теракта в крокусе, что заключённые сами будут требовать смертельного приговора. Такие якобы, суровые условия в тюрьмах. А оказывается, у них там санаторий! С лечебным питанием,молочко, творожок,сметанка,прогулками, врачами, психиаторами. А если надо, то и в обычную больницу могут положить. Читала статью, как сказку. Это правда для террористов- пожизненников условия??? Снимаю шляпу....
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2 час.

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